Klare Säfte und Säfte mit Fruchtfleisch dank Flip&Juice™ Technologie

Der neue Philips Flip&Juice Mixer ist unser erster Hochleistungsmixer mit Entsaftermodul. Mit dem revolutionären Becherdesign und dem integrierten Filter erhalten Sie Ihr Getränk mit einer Textur, die an die Vorlieben Ihrer Familie angepasst ist. Unser fortschrittlichster Mixer bietet die größte Vielfalt von fein pürierten Smoothies bis zu klaren Säften mit und ohne Fruchtfleisch. Er kombiniert Mixen und Entsaften in nur einem Gerät und spart so Platz in Ihrer Küche.