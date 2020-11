Genießen Sie eine Vielfalt von 18 Kaffeespezialitäten

Die GranBaristo setzt dank einer Reihe von fortschrittlichen Technologien neue Maßstäbe in Sachen Vielfalt, Komfort und Genuss. Die patentierte VariPresso Kammer kann zudem den Druck bei der Zubereitung anpassen und sorgt so für eine unglaublich große Vielfalt an hochwertigen Getränken. Alle Vorteile ansehen