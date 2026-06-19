Entkalken Sie Ihr Gerät effektiv und einfach, um die Lebensdauer zu verlängern

Besonders lang anhaltende Dampfleistung: Die exklusive Easy De-Calc Funktion von Philips bietet die ideale Methode zur Entfernung von Kalkablagerungen und verlängert die Lebensdauer Ihrer Dampfbügelstation. Ihr Bügeleisen erinnert Sie durch Licht- und Tonsignal an das Entkalken. Wenn das Gerät kalt ist, öffnen Sie einfach den Easy De-Calc Verschluss, und fangen Sie das Wasser mit Schmutz- und Kalkresten in einer Tasse auf.