Sicheres Verriegeln des Bügeleisens auf der Basisstation

Die Dampfbügelstation ist mit einer sicheren Transportverriegelung ausgestattet. Verriegele das Bügeleisen sicher auf der Basis für eine sicherere Handhabung und um das Risiko zu verringern, dass jemand die heiße Bügelsohle berührt. Die Dampfbügelstation lässt sich auch ganz einfach tragen.