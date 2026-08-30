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  • Leistungsstarkes und müheloses Bügeln
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Eingestellt

9000 SeriesDampfbügelstation

GC9020/02

1 Auszeichnung

Leistungsstarkes und müheloses Bügeln

Diese leistungsstarke und schnelle Bügelstation macht dir das Leben leichter – dank der einzigartigen Auto-Calc-Clean-Funktion mühelos. Du musst das System nie wieder selbst entkalken – es wird für dich erledigt. Für angenehmes, müheloses Bügeln.

Alle Vorteile anzeigen

Einzigartige Auto-Calc-Clean-Funktion

Leistungsstarkes und müheloses Bügeln

  • Automatische Calc-Clean-Funktion

Bis zu 5 Bar Druck

Bis zu 5 Bar Druck

Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Es wird starker, gleichmäßiger Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an deine individuellen Anforderungen angepasst werden.

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 120 g/min

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 120 g/min

Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Die einzigartige Technologie in einer Philips Dampfbügelstation erzeugt kraftvollen Dampf und macht das Bügeln einfacher, besser und schneller.

Sicheres Verriegeln des Bügeleisens auf der Basisstation

Sicheres Verriegeln des Bügeleisens auf der Basisstation

Die Dampfbügelstation ist mit einer sicheren Transportverriegelung ausgestattet. Verriegele das Bügeleisen sicher auf der Basis für eine sicherere Handhabung und um das Risiko zu verringern, dass jemand die heiße Bügelsohle berührt. Die Dampfbügelstation lässt sich auch ganz einfach tragen.

Technische Daten

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  • Award image VRS_PBTAWARD66

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