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Eingestellt
GC9020/02
Leistungsstarkes und müheloses Bügeln
Diese leistungsstarke und schnelle Bügelstation macht dir das Leben leichter – dank der einzigartigen Auto-Calc-Clean-Funktion mühelos. Du musst das System nie wieder selbst entkalken – es wird für dich erledigt. Für angenehmes, müheloses Bügeln.
Automatische Calc-Clean-Funktion
Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Es wird starker, gleichmäßiger Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an deine individuellen Anforderungen angepasst werden.
Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Die einzigartige Technologie in einer Philips Dampfbügelstation erzeugt kraftvollen Dampf und macht das Bügeln einfacher, besser und schneller.
Die Dampfbügelstation ist mit einer sicheren Transportverriegelung ausgestattet. Verriegele das Bügeleisen sicher auf der Basis für eine sicherere Handhabung und um das Risiko zu verringern, dass jemand die heiße Bügelsohle berührt. Die Dampfbügelstation lässt sich auch ganz einfach tragen.
Auszeichnungen
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