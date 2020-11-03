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Eingestellt
Max. 7,5 Bar Druck
Dampfstoß von bis zu 480 g
Abnehmbarer Wasserbehälter für 1,8 l
Ultraleichtes Bügeleisen
Bügeln Sie alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Dank OptimalTEMP brauchen Sie keinen Regler und müssen keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche oder Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Sie sind jederzeit für jeden Stoff bereit.
Dank der OptimalTEMP Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert nie Verbrennungen auf bügelbaren Stoffen. Sie können es sogar mit der Gleitsohle auf Ihrer Kleidung oder Ihrem Bügelbrett stehenlassen. Keine Verbrennungen, kein Glanz. Garantiert.
Der starke, konstante Dampfausstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo Sie ihn benötigen, lässt hartnäckige Falten dahinschmelzen. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.
Auszeichnungen
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
03/11/2020
Portugal
Verifizierter Käufer
Muito eficaz
Escolha da classificação com base na Qualidade Ergonomia
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Diese Bewertung wurde für PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor verfasst
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HJNunes
02/04/2019
Portugal
Muito bom.
Um excelente ferro de engomar, muito fácil de utilizar. O ferro é muito leve, e com o vapor torna-se ainda mais fácil de engomar toda a roupa. O depósito muito acessível para colocar e repor a água.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Bis zu 30 % Energieeinsparung im ECO-Modus im Vergleich zum Standardmodus gemäß IEC 60311