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Eingestellt
Support
GC8635/02
Eingestellt
Wasser tritt aus der Bügelsohle aus
Die blaue Anzeige der Philips Dampfbügelstation blinkt
Die Philips Dampfbügelstation funktioniert nicht mehr
Mein Philips Dampfbügeleisen heizt nicht mehr auf
Meine Philips Dampfbügelstation entfernt keine Falten
Mein Philips Bügelsystem verursacht einen Stromausfall.
Die Calc-Clean-Anzeige am Dampfbügeleisen blinkt weiterhin