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  • Erstklassige Ergebnisse mit minimalem Aufwand
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Eingestellt

Dampfbügeleisen

GC3240/02

1 Auszeichnung

Erstklassige Ergebnisse mit minimalem Aufwand

EasyCare – Gepflegtes Erscheinungsbild ganz ohne Mühe!

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3-mal so einfach

Erstklassige Ergebnisse mit minimalem Aufwand

Besonders große Öffnung für schnelles und müheloses Einfüllen

Besonders große Öffnung für schnelles und müheloses Einfüllen

Das Nachfüllen von Wasser ist dank der extra großen Einfüllöffnung besonders einfach und schnell. Es dauert nur ein paar Sekunden und das ohne Gefahr, etwas zu verschütten.

Extralanges Kabel für maximale Reichweite

Extralanges Kabel für maximale Reichweite

Mit dem extralangen EasyCare-Kabel (3 m) können Sie ganz bequem jede Stelle Ihres Bügelbretts mit dem Bügeleisen erreichen!

Besonders deutliche Wasserstandsanzeige

Besonders deutliche Wasserstandsanzeige

Dank der besonders deutlichen Wasserstandsanzeige des Philips Bügeleisens kannst du den Wasserstand jederzeit mit einem Blick überprüfen.

Technische Daten

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