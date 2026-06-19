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Eingestellt
GC310/55
1000 W
Dampf bei Bedarf
Bürste
Durch Verwenden des Dampfsystems brauchen Sie kein Bügelbrett mehr, was das Bügeln zum Kinderspiel macht.
Die elektrische Pumpe sorgt für gleichmäßigen Dampfstoß zum einfachen und schnellen Glätten.
Verwenden Sie das Bürstenzubehör bei dickerer Kleidung wie Mänteln, damit der Dampf besser eindringen kann und Sie ein glatteres Ergebnis erhalten.
Auszeichnungen
Bewertungen
Von externem Institut auf folgende Bakterien bei 8 Minuten Dampfzeit geprüft: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.