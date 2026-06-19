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  • Schnelles Glätten mit Dampf
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Eingestellt

Steam&GoTragbare Dampfbürste

GC310/55

1 Auszeichnung

Schnelles Glätten mit Dampf
Diese tragbare Dampfbürste ist optimal für Korrekturen in letzter Minute und für aufwendig zu bügelnde Kleidungsstücke geeignet. Dank der benutzerfreundlichen und schnellen Bedienung ist sie die perfekte Ergänzung zu Ihrem Bügeleisen.
Alle Vorteile anzeigen

Optimal für empfindliche Kleidungsstücke und für unterwegs

Schnelles Glätten mit Dampf

  • 1000 W

  • Dampf bei Bedarf

  • Bürste

Kein Bügelbrett erforderlich

Kein Bügelbrett erforderlich

Durch Verwenden des Dampfsystems brauchen Sie kein Bügelbrett mehr, was das Bügeln zum Kinderspiel macht.

Automatischer gleichmäßiger Dampfstoß durch elektrische Pumpe

Automatischer gleichmäßiger Dampfstoß durch elektrische Pumpe

Die elektrische Pumpe sorgt für gleichmäßigen Dampfstoß zum einfachen und schnellen Glätten.

Bürstenzubehör für ein glattes Ergebnis

Bürstenzubehör für ein glattes Ergebnis

Verwenden Sie das Bürstenzubehör bei dickerer Kleidung wie Mänteln, damit der Dampf besser eindringen kann und Sie ein glatteres Ergebnis erhalten.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Haftungsausschlüsse

  1. Von externem Institut auf folgende Bakterien bei 8 Minuten Dampfzeit geprüft: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.