Allergikerfreundliche Qualität, von ECARF bestätigt

AquaTrio mit Wasserfiltration wurde durch die Europäische Stiftung für Allergieforschung als allergikerfreundlich zertifiziert. Sein Aqua-Zyklon fängt Schmutz und Staub ein, Allergene werden in Wasser eingefangen und können nicht wieder in die Luft gelangen. AquaTrio entfernt 99,95 % der Allergene von Katzen- und Hundehaaren, Hausstaubmilben oder Pollen und sorgt so für ein allergikerfreundliches Zuhause.