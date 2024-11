LatteGo, das am schnellsten zu reinigende Milchsystem aller Zeiten*: 2 Teile, kein Schlauch

LatteGo ist unser am schnellsten zu reinigendes Milchsystem, das mit nur 2 Teilen und ohne Schläuche auskommt. Es kann in 10 Sekunden unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine gereinigt werden. Philips bietet für das Milchsystem keine automatische Reinigungsfunktion an, da eine zusätzliche Reinigung der Teile erforderlich ist.