Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 €
30 Tage Rückgaberecht
Kaffee
Alle Serien
Kaffeekanne
Eingestellt
CRP716
Mahl- und Brühsystem
Schwarz
12 Tassen
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab
Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden! Was bedeutet das?