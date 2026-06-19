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Kaffeekanne

CRP716

Kaffeekanne
Diese Kanne sammelt den Kaffee in Ihrer Kaffeemaschine. Sie sorgt dafür, dass das Aroma und die richtige Temperatur Ihres Kaffees erhalten bleiben. Mit der Philips Kaffeemaschine mit Mahl- und Brühsystem kompatibel.
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Kompatible Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Kaffeekanne

  • Mahl- und Brühsystem

  • Schwarz

  • 12 Tassen

Technische Daten

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