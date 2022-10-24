Die gleichen Produkte mit neuem System

Wir haben auf ein System umgestellt, das auf Flussgeschwindigkeit basiert. Beginne mit dem Sauger, der mit der Flasche geliefert wird. Versuche eine niedrigere Durchflussrate, wenn Milch aus dem Mund des Babys läuft oder wenn das Baby die Milch ausspuckt. Versuche eine höhere Durchflussrate, wenn dein Baby mit dem Sauger spielt, anstatt zu trinken, oder wenn es frustriert scheint. Bei dieser Erneuerung erhältst du möglicherweise beide Packungsstile.