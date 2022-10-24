Paced feeding: Eine 4-Schritte-Anleitung
Entwickelt, damit Ihr Baby beim Trinken weniger Luft schluckt, da der Sauger mit Milch gefüllt bleibt
Ihr Baby trinkt, schluckt und atmet ganz nach seinem natürlichen Rhythmus, wie an der Brust
Unsere Natural Response Babyfläschchen sind anders als Babyfläschchen mit ungehindertem Nahrungsfluss. Genau wie beim Stillen klappt es vielleicht nicht gleich beim ersten Mal perfekt. Das ist ganz natürlich.
Die Öffnung des Saugers ist so konzipiert, dass nur dann Milch abgegeben wird, wenn das Baby aktiv trinkt. Dadurch wird sowohl zuhause als auch unterwegs keine Milch verschüttet.
Die ergonomische Flasche kann für höchsten Komfort beim Füttern aus allen Winkeln leicht gehalten werden – sowohl von deinen als auch von kleinen Händen.
Wenn dein Neugeborenes während der Fütterungen dauerhaft nicht ausreichend Milch einnimmt oder Schwierigkeiten dabei hat, wechsle zu einem Sauger mit einer höheren Durchflussrate. Wenn anhaltende Probleme beim Füttern auftreten, wende dich an eine medizinische Fachkraft.
Jedes Baby trinkt anders und entwickelt sich in seinem eigenen Rhythmus. Deshalb haben wir eine Reihe von Saugern entwickelt, damit du den perfekten Sauger für dein Baby auswählen kannst. Alle Natural Response Sauger bestehen aus weichem Silikon.
Wir haben auf ein System umgestellt, das auf Flussgeschwindigkeit basiert. Beginne mit dem Sauger, der mit der Flasche geliefert wird. Versuche eine niedrigere Durchflussrate, wenn Milch aus dem Mund des Babys läuft oder wenn das Baby die Milch ausspuckt. Versuche eine höhere Durchflussrate, wenn dein Baby mit dem Sauger spielt, anstatt zu trinken, oder wenn es frustriert scheint. Bei dieser Erneuerung erhältst du möglicherweise beide Packungsstile.
