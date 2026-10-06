Wie kann ich die Unterschiede zwischen Natural und Natural Response Saugern erkennen?

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Natural Response Sauger wurden so entwickelt, dass sie wie eine Brust geformt sind und sich genauso anfühlen. Allerdings verhalten sich nur die Natural Response Sauger so, dass sie nur dann Milch abgeben, wenn Ihr Baby aktiv trinkt.
Die Philips Avent Natural Response Sauger sind in den USA und Kanada mit Durchflussraten von 1 bis 5 und in anderen Ländern mit Durchflussraten von 1 bis 6 erhältlich. Wenn Sie die Verpackung nicht mehr haben, können Sie die Sauger anhand der folgenden Merkmale erkennen:
Wechseln Sie nicht ständig zwischen dem Natural und dem Natural Response Sauger, da dies die Trinkgewohnheiten Ihres Babys durcheinanderbringen kann. Sehen Sie sich die Abbildung unten an, um herauszufinden, welchen Sauger Sie besitzen.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCY903/71, SCY903/01, SCY933/01. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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