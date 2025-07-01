Hauptvorteil unserer Natural Response Sauger ist, dass der Sauger sich wie eine Brust verhält; so kann Ihr Baby in seinem natürlichen Rhythmus trinken, schlucken und atmen. Genau wie beim Stillen. Die Milch fließt nur aus dem Sauger, wenn Ihr Baby aktiv trinkt. Der Natural Response-Sauger läuft nicht aus. Ihr Baby hat immer die Kontrolle über den Nahrungsfluss und kann trinken und pausieren, wenn es sich dafür entscheidet. Ob Sie auf natürliche Weise stillen oder die Flasche geben – unser Natural Response Sauger gibt Ihnen die Freiheit, zwischen den beiden Fütterungsmethoden zu wechseln.

In Kombination mit unserem AirFree Ventileinsatz bleibt der neue Sauger voller Milch und füllt sich nicht mit Luft. Er bietet Komfort beim Füttern und wurde entwickelt, um häufige Probleme wie Koliken, Blähungen und Reflux zu reduzieren.

Möglicherweise benötigt Ihr Baby einige Versuche mit dem Natural Respons -Sauger. Lassen Sie sich also nicht entmutigen, wenn Ihr Baby den neuen Sauger nach ein paar Versuchen ablehnt. Es kann bis zu 2 bis 3 Versuche dauern, bis Ihr Baby sich an den Sauger gewöhnt, insbesondere wenn es von einer Flasche mit freiem Nahrungsfluss wechselt.