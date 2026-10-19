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Wie unterscheidet sich mein Natural oder Anti-colic-Sauger von dem Natural Response Sauger?

Die Milch fließt in der Regel mühelos in den original Natural Sauger, Anti-colic-Sauger oder eine herkömmliche Flasche. Daher wird ein Sauger mit höherem Nahrungsfluss empfohlen, wenn Sie zum neuen Natural Response Sauger wechseln.

Lassen Sie Ihr Baby sich mit dem neuen Sauger vertraut machen. Achten Sie auf die Hinweise Ihres Babys und prüfen Sie, ob der Sauger gewechselt werden muss. In der folgenden Tabelle finden Sie Empfehlungen für den Nahrungsfluss mit dem Natural Response-Sauger. Sehen Sie sich das folgende Video unten an und erfahren Sie mehr über die Signale Ihres Babys beim Füttern.

Wie unterscheidet sich mein Natural oder Anti-colic-Sauger von dem Natural Response Sauger?

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCY903/71, SCY903/21, SCY903/11. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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