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Wie setze ich die Natural Response-Flasche und den Sauger zusammen?

Setzen Sie Ihre Natural Response-Flasche zusammen; ziehen Sie dabei den Sauger vollständig durch den Schraubring, wie in der Abbildung unten dargestellt. Wenn Sie den Sauger nicht richtig zusammensetzen, kann es beim Füttern zu Undichtigkeiten und Auslaufen kommen.
 

Zusammenbauen des Natural Response-Saugers

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCY903/71, SCY903/01, SCY933/01. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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