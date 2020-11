Luftreiniger von Philips entfernen bis zu 99,9 % der Aerosole aus der Luft, die den Filter passiert und Viren enthalten können*. Was das SARS-CoV-2-Virus betrifft, das COVID-19 verursacht, wird die Größe des SARS-CoV-2-Virus auf 50 bis 140 Nanometer (nm) geschätzt. Da HEPA-Filter von Philips 99,97 % der Partikel bis zu 0,003μm** (entspricht 3 nm), die kleiner sind als das kleinste bekannte Virus***, aus der Luft entfernen können, die durch den Filter hindurchgeht, wird eine ähnliche Leistung für SARS-CoV-2-Aerosole erwartet. Wie beim H1N1-Virus haben wir begonnen, mit renommierten Partnern zusammenzuarbeiten, um die Wirksamkeit unserer Luftreiniger zur Entfernung von Coronavirus-Aerosolen nachzuweisen. Zuvor hat Philips durch Tests unabhängiger Institute nachgewiesen, dass seine Luftreiniger die Menge an Influenza-A (H1N1)-Virus-Aerosolen aus der Luft, die durch den Filter strömt, um 99,9 % reduzieren können*. Laut US-Umweltschutzbehörde EPA schützt ein Luftreiniger allein nicht vor COVID-19, kann aber Teil eines Plans zum Schutz von Ihnen und Ihrer Familie sein.



*Microbial Reduction Rate Test bei Airmid Healthgroup Ltd. durchgeführt, der in einer 28,5m3 Testkammer durchgeführt wurde, die mit luftübertragener Influenza A(H1N1) kontaminiert war. Laut US-Umweltschutzbehörde EPA schützt ein Luftreiniger allein nicht vor COVID-19, kann aber Teil eines Plans zum Schutz von Ihnen und Ihrer Familie sein

**Geprüft mit NaClaerosol durch iUTA gemäß DIN71460-1

*** Unterstützende Literatur für die Größe des Coronavirus [// Bezugsquelle: s Vargaet al. The Lancet 2020, Vol 395, 30. Mai, e100 v.