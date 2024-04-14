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Philips Avent ConnectedVideophone

SCD923/26

4.1
| (365) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.
Fühlen Sie sich überall sicher
Haben Sie von überall aus ein Auge auf Ihr Baby mit dem Philips Avent Connected Videophone. Unser Secure Connect System hält die Verbindung zu Ihrem Kleinen im gesamten Haus aufrecht. Und mit der Baby Monitor+ App können Sie von überall aus nachsehen, wie es ihm geht.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Haben Sie Ihr Baby im Blick, zuhause und unterwegs

Fühlen Sie sich überall sicher

  • Full-HD-Kamera

  • Elterneinheit mit 12 h Laufzeit

  • System für sichere Verbindungen

  • Verbinden über App: Baby Monitor+

Entwickelt, damit du immer in Verbindung mit deinem Baby bist

Unser firmeneigenes System für sichere Verbindungen nutzt mehrere verschlüsselte Kanäle zwischen der Babyeinheit und der Elterneinheit bzw. der App. Das sorgt für eine beruhigend robuste und private Verbindung.

Full-HD-Kamera mit Nachtsichtfunktion und digitalem Zoom

Mit der Philips Avent Baby Monitor+ App kannst du dein Kind zu Hause und unterwegs sehen und hören. Über WLAN oder eine mobile Internetverbindung kannst du von überall aus nach deinem Kind sehen und es trösten.

Jede Bewegung sehen, jedes Lachen hören

Die Babyeinheit verfügt über eine Full-HD-Kamera mit Nachtsichtfunktion und digitalem Zoom und liefert Tag und Nacht klare Bilder aus dem Kinderzimmer.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

365

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

14/04/2024

Österreich

Österreich

Perfekt!

Ein Super Gerät, mit viel tolle Funktionen! Nur empfehlen!!! :)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Connected SCD923/26 Videophone verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Connected SCD923/26 Videophone verfasst

13/12/2023

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Ganz gut...aber!

Find das Produkt ganz gut nur das die Kamera ständig mit dem Stromkabel verbunden sein muss und am Strom hängt ist ein bisschen negativ.

Vorteile

Bildqualität, tonqualität

Nachteile

Kamera funktioniert nur wenn an Strom angeschlossen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Connected SCD923/26 Videophone verfasst

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Diese Bewertung wurde für Connected SCD923/26 Videophone verfasst

28/02/2022

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Endlich

Nichts hinzuzufügen! Antennenempfang manchmal instabil. Liegt aber auch an unserer wohnung!

Nachteile

Kein akku an der kammera

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Connected SCD923/26 Videophone verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Bis zu 400 Meter im Freien und 50 Meter in Innenräumen

  2. Nach voller Aufladung im Eco-Modus