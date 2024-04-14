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Full-HD-Kamera
Elterneinheit mit 12 h Laufzeit
System für sichere Verbindungen
Verbinden über App: Baby Monitor+
Unser firmeneigenes System für sichere Verbindungen nutzt mehrere verschlüsselte Kanäle zwischen der Babyeinheit und der Elterneinheit bzw. der App. Das sorgt für eine beruhigend robuste und private Verbindung.
Mit der Philips Avent Baby Monitor+ App kannst du dein Kind zu Hause und unterwegs sehen und hören. Über WLAN oder eine mobile Internetverbindung kannst du von überall aus nach deinem Kind sehen und es trösten.
Die Babyeinheit verfügt über eine Full-HD-Kamera mit Nachtsichtfunktion und digitalem Zoom und liefert Tag und Nacht klare Bilder aus dem Kinderzimmer.
4.1
von 5
365
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Koala27
14/04/2024
Österreich
Perfekt!
Ein Super Gerät, mit viel tolle Funktionen! Nur empfehlen!!! :)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Connected SCD923/26 Videophone verfasst
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Unicorn87
13/12/2023
Österreich
Verifizierter Käufer
Ganz gut...aber!
Find das Produkt ganz gut nur das die Kamera ständig mit dem Stromkabel verbunden sein muss und am Strom hängt ist ein bisschen negativ.
Vorteile
Bildqualität, tonqualität
Nachteile
Kamera funktioniert nur wenn an Strom angeschlossen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Connected SCD923/26 Videophone verfasst
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Chrissi1234567890
28/02/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Endlich
Nichts hinzuzufügen! Antennenempfang manchmal instabil. Liegt aber auch an unserer wohnung!
Nachteile
Kein akku an der kammera
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Bis zu 400 Meter im Freien und 50 Meter in Innenräumen
Nach voller Aufladung im Eco-Modus