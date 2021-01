Die Philips Foundation setzt sich gemeinsam mit Hilfsorganisationen weltweit dafür ein, dass Leben von Menschen zu verbessern. Die 2014 gegründete Stiftung leistet Katastrophenhilfe, fördert gemeinnütziges Engagement und soziales Unternehmertum. Auch in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) unterstützt die Philips Foundation soziale Projekte, die das gesunde Leben und Wohlergehen in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten stellen. Dazu kommen lokale Engagements, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Standorten in DACH getragen werden.

