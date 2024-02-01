Philips Support Wie tausche ich die Klinge meines Philips OneBlade ordnungsgemäß aus?

Sie können die Klinge Ihres OneBlade schnell austauschen, wenn sie keine überzeugenden Rasierergebnisse mehr liefert, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen.



Am Ende dieses Artikels finden Sie ein Video, das Ihnen weitere Tipps bietet.

Modelle ohne Schiebeknopf zum Lösen der Klinge Befestigen Sie die Klinge am Handstück, indem Sie auf beide Kanten der Klinge festhalten und in das Handstück drücken, bis sie einrastet. Um die Klinge vom Handstück zu entfernen, halten Sie beide Kanten der Klinge fest und nehmen Sie sie vom Handstück ab. Modelle mit Schiebeknopf zum Lösen der Klinge Schalten Sie den OneBlade aus und drücken Sie den Knopf zum Lösen der Klinge vorsichtig nach oben. Halten Sie gleichzeitig die Klinge auf beiden Seiten fest. Entsorgen Sie die gebrauchte Klinge ordnungsgemäß Nehmen Sie die Ersatzklinge aus der Verpackung. Vorsicht: die Kanten der Klinge sind sehr scharf. Halten Sie die neue Klinge an beiden Seiten fest und drücken Sie sie in das Handstück, bis Sie ein Klicken hören. Video: Austauschen der Klinge Ihres Philips OneBlade Das erste abgebildete Modell verfügt nicht über einen Schiebeknopf zum Lösen der Klinge. Das zweite abgebildete Modell verfügt über einen Schiebeknopf zum Lösen der Klinge.