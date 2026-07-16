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Philips Support

Kann mein Baby eine Philips Avent Glasflasche benutzen?

Nein, die Glasflasche sollte nur von Erwachsenen verwendet werden.

Obwohl es sich um stabiles Glas handelt, könnte die Flasche aufgrund des natürlichen Materialverhaltens brechen.

Des Weiteren ist das Glas möglicherweise einfach zu schwer für Ihr Kind.

Hinweis: Aus diesem Grund passen die Lerngriffe nicht auf die Glasflasche.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCY933/01 , SCD879/11 , SCY933/02 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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