Was wissen Sie über Halogen-Scheinwerferlampen?



Heute sind Halogen-Scheinwerferlampen weiterhin die meistgenutzte Technologie in Fahrzeugen. Mehr als 80 % der aktuellen Fahrzeuge sind mit Halogen-Scheinwerferlampen** ausgestattet. Eine Halogenlampe ist eine hell strahlende Glühbirne, die einen Glühfaden aus Wolfram enthält und in einer kompakten transparenten Hülle, gefüllt mit einer Mischung aus Edelgasen, verpackt ist.

Philips Halogen-Scheinwerferlampen werden in Übereinstimmung mit gesetzlichen Vorgaben für Fahrzeuge hergestellt und zugelassen. Zu den entsprechenden Spezifikationen gehören der zulässige Lichtstrom in Lumen, der Strombedarf und natürlich sämtliche Abmessungen vom Glaskolben selbst bis zum Sockel. Diese Spezifikation soll sicherstellen, dass jede Glühbirne in jeden Scheinwerfer passt und dass die Kombination den richtigen Lichtstrahl liefert, sodass Sie sicher auf den Straßen unterwegs sind.

Wenden Sie sich noch heute an unsere autorisierten Händler oder Werkstätten, um Ihre eigenen Philips Halogen-Scheinwerferlampen zu erhalten!