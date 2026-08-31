Hochwertige Halogen-Scheinwerferlampen für einen äußerst stylischen Look

Philips WhiteVision ultra wurde speziell für Fahrer entwickelt, die ihren Halogenscheinwerfern die Optik einer LED-Beleuchtung verleihen möchten. Die WhiteVision ultra Lampen sind unsere weißesten straßenzugelassenen Lampen und sorgen durch die verbesserte Beschichtungstechnologie für einen atemberaubenden Look der Scheinwerfer.