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WhiteVision ultraEleganter weißer Look

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Eleganter, unwiderstehlicher Look

Philips WhiteVision ultra H4 mit der neuesten Beschichtungsformel strahlt beeindruckende 4.200 Kelvin aus. Dies sind die weißesten Halogenlampen in unserem Portfolio mit Straßenzulassung und die perfekte Wahl, wenn Sie nach einem coolen, eleganten Look suchen.

Alle Vorteile anzeigen

Die neuesten stilvoll-weißen Leuchten für Ihr Auto

Eleganter, unwiderstehlicher Look

  • Lampentyp: H4

  • 12V, 55/60W, W5W Positionsleuchten im Lieferumfang enthalten

  • Bis zu 60 % mehr Sicht

  • Bis zu 4.200 K

  • Anzahl Lichtquellen: 2+2

Bis zu 4200 Kelvin strahlend weißes Licht

Mit bis zu 4200 Kelvin revolutionieren Philips WhiteVision ultra Scheinwerferlampen den Look Ihres Autos mit einem strahlend weißen Licht. Die richtige Wahl für ein gut beleuchtetes und stylisches Fahrerlebnis!

Hochwertige Halogen-Scheinwerferlampen für einen äußerst stylischen Look

Philips WhiteVision ultra wurde speziell für Fahrer entwickelt, die ihren Halogenscheinwerfern die Optik einer LED-Beleuchtung verleihen möchten. Die WhiteVision ultra Lampen sind unsere weißesten straßenzugelassenen Lampen und sorgen durch die verbesserte Beschichtungstechnologie für einen atemberaubenden Look der Scheinwerfer.

Beeindruckende Scheinwerferlampen mit Straßenzulassung für einen stylischen Look

WhiteVision ultra Scheinwerferlampen sind ECE-zertifiziert – für helles, weißes Licht auf der Straße. Die Fahrer erhalten einen frischen Look und straßenzugelassene Lampen, die alle entsprechenden Vorschriften erfüllen. Ohne die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer zu gefährden, sorgen sie für optimale Sichtbarkeit.

Technische Daten

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