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Beeindruckende Helligkeit für höhere Sicherheit
Die Philips X-tremeVision Pro150 Hochleistungsscheinwerfer kombinieren eindrucksvolle Helligkeit und Lebensdauer, um Sie und Ihre Mitfahrer durch bessere Sichtbarkeit auf der Straße optimal zu schützen.
Lampentyp: H7
12 V, 55 W
Bis zu 150 % helleres Licht
bis zu 450 Std.
Anzahl der Lampen: 2
Mit Philips X-tremeVision Pro150 genießen Sie bis zu 150 % helleres Licht¹. Fahren Sie mit der Gewissheit nach Hause, auch bei Dunkelheit und ungünstigen Witterungsbedingungen eine gute Sicht zu haben. Das fortschrittliche Glühfaden-Design bietet mehr Präzision und Leuchtkraft für eine bessere Ausleuchtung der Straße, und die neue Diamond Precision Quarzglas-Technologie sorgt für mehr Helligkeit.
Die neue Produktionstechnik für Philips Diamond Precision Quarzglas erhöht den Lichtdurchsatz und bietet eine höhere Beständigkeit gegen starke Temperaturschwankungen und Druck. Eine maßgeschneiderte Zusammensetzung von Edelgasen schützt den Glühfaden zusätzlich vor schnellerer Abnutzung. Das bedeutet mehr Helligkeit und eine längere Lebensdauer von bis zu 450 Stunden, die wahrscheinlich längste Lebensdauer einer derart leistungsstarken Scheinwerferlampe.
Philips X-tremeVision Pro150 beleuchtet die Straße bis zu 70 Meter weiter(2) und bietet somit eine bessere Reaktionsfähigkeit auf potenzielle Gefahren. Durch einen größeren Sicherheitsabstand können Sie und Ihre Mitfahrer eine sicherere Fahrt genießen.
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
benber_papa
06/05/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Deutlich besser als Standard
Die Ausleuchtung und Sicht ist um ein Vielfaches besser als bei den Standard Halogenlampen. Ein richtig schönes weiß und man kann schon sehr früh alle wichtigen Verkehrsschilder sehen und erkennen. In der Nahdistance hätte ich mir etwas mehr Ausleuchtung zu den Seiten erhofft, aber es ist trotzdem besser als vorher. Alles in allem, auf jeden Fall zu empfehlen!
Vorteile
Bessere und weitere Sicht
Nachteile
Im nahen könnte die Ausleuchtung etwas besser sein
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer verfasst
Datum der Benutzung 2020-04-06
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer verfasst
Datum der Benutzung 2020-04-06
1. Helligkeit im Vergleich zur gesetzlichen Mindestanforderung.
2. Zusätzlicher Sicherheitsabstand verglichen mit der Reichweite des Lichtstrahls nach ECE-Regelung, bezogen auf 1 Lux. Größter Abstand zum Fahrzeug.
3. Gilt für Abblendlichter, unterscheidet sich bei Nebelscheinwerfern.