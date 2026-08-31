ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

45 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Verpackungsfoto
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Verpackungsfoto

WhiteVision ultraEleganter weißer Look

12258WVUB1

Eleganter, unwiderstehlicher Look

Philips WhiteVision ultra mit der neuesten Beschichtung strahlt beeindruckendes weißes Licht aus. Dies sind die weißesten Halogenlampen aus unserem Portfolio mit Straßenzulassung und die perfekte Wahl, wenn Sie nach einem coolen, eleganten Look suchen.

Alle Vorteile anzeigen

Die neuesten stilvoll-weißen Leuchten für Ihr Auto

Eleganter, unwiderstehlicher Look

  • Lampentyp: H1

  • 12 V, 55 W

  • Bis zu 60 % mehr Sicht¹

  • Strahlend weißes Licht

  • Anzahl der Lampen: 1

Strahlend weißes Licht

Die Philips WhiteVision ultra Scheinwerferlampen revolutionieren den Look Ihres Autos mit elegantem, weißem Licht. Die richtige Wahl für ein gut beleuchtetes und stilvolles Fahrerlebnis!

Hochwertige Halogen-Scheinwerferlampen für einen äußerst stylischen Look

Philips WhiteVision ultra wurde speziell für Fahrer entwickelt, die ihren Halogenscheinwerfern die Optik einer LED-Beleuchtung verleihen möchten. Die WhiteVision ultra Lampen sind unsere weißesten straßenzugelassenen Lampen und sorgen durch die verbesserte Beschichtungstechnologie für einen atemberaubenden Look der Scheinwerfer.

Beeindruckende Scheinwerferlampen mit Straßenzulassung für einen stylischen Look

WhiteVision ultra Scheinwerferlampen sind ECE-zertifiziert – für helles, weißes Licht auf der Straße. Die Fahrer erhalten einen frischen Look und straßenzugelassene Lampen, die alle entsprechenden Vorschriften erfüllen. Ohne die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer zu gefährden, sorgen sie für optimale Sichtbarkeit.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. ¹ Im Vergleich zum gesetzlichen Mindeststandard. Gilt für Scheinwerferlampen.