Sicherheit im Straßenverkehr: Das heißt sehen und gesehen werden.

Licht ist ein grundlegender Aspekt des Fahrerlebnisses. Zudem ist Licht der erste und einzige Bestandteil im Sicherheitskonzept, der tatsächlich Unfälle verhindern kann. Philips fördert die aktive Sicherheit, indem die Sichtbarkeit und die Straßenausleuchtung insgesamt erhöht und dadurch Unfälle vermieden werden.