ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch

Eingestellt

VisionFahrzeugscheinwerferlampe

9005PRC1

3.8

| (296) Bewertungen

Sicher unterwegs

Vision Scheinwerferlampen bieten bis zu 30 % mehr Sicht als Standard-Fahrzeuglampen und sorgen so für eine exzellente Lichtstrahlkraft zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Originalausrüster-Qualität für mehr Sicherheit und Komfort.

Alle Vorteile anzeigen

Bis zu 30 % mehr Sicht im Vergleich zu einer Standardlampe

Sicher unterwegs

  • Lampentyp: HB3

  • Stückzahl pro Packung: 1

  • 12 V, 65 W

Vision Lampen erzeugen längere Lichtstrahlen als Standardlampen

Vision Lampen erzeugen längere Lichtstrahlen als Standardlampen

Unsere Beleuchtungslösung sorgt für einen starken und präzisen Lichtstrahl mit hoher Leistung. Wir stellen kontinuierlich hochwertige und effiziente Beleuchtungslösungen her, weil uns bewusst ist, dass unsere erstklassige Beleuchtung eines Tages Leben retten kann.

Sicherheit im Straßenverkehr: Das heißt sehen und gesehen werden.

Sicherheit im Straßenverkehr: Das heißt sehen und gesehen werden.

Licht ist ein grundlegender Aspekt des Fahrerlebnisses. Zudem ist Licht der erste und einzige Bestandteil im Sicherheitskonzept, der tatsächlich Unfälle verhindern kann. Philips fördert die aktive Sicherheit, indem die Sichtbarkeit und die Straßenausleuchtung insgesamt erhöht und dadurch Unfälle vermieden werden.

Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

296

Bewertungen

10/09/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Pro6000Boost am VW-Bus

Plug & Play....einfachere Montage geht nicht, das kann auch eine Frau machen...Das Licht ist unschlagbar hell und ich bin wirklich voll begeistert. Der VW T4 hatte ja wirklich dunkle Funzeln und jetzt ist es absolut TOP

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Benutzung 2026-09-10

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Benutzung 2026-09-10

19/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Benutzung 2026-06-14

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Benutzung 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Benutzung 2026-03-30

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Benutzung 2026-03-30

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.