Seit Jahren nutze ich Lampen der Marke Phillips. Da ich auch tagsüber mit Licht fahre und vorher die Night Guide nutzte, musste ich diese öfter wechseln, weil halt die höhere Leistng bei vielen Einsatzstunden ihren Tribut fordert. Als Ersatz hatte ich die Vision-Lampe. Was soll ich sagen: auch wenn's "nur" 30 % mehr Leuchtkraft ist, aber es ist mehr Leuchtkraft. Die Lampe leuchtet die Fahrbahn angemessen bis gut aus (je nach Asphaltbelag) und sie hat doch eine längere Lebensdauer - das Ganze zu einem unschlagbarem Preis. Sie wurde von mir zu Anfang als Ersatzlampe genutzt, aber seit fast einem Jahr nutze ich die Lampe ausschließlich! Somit gilt: Für Vielfahrer die auch tagsüber mit Abblendlicht fahren und trotzdem auch bei Nacht/schlechtem Wetter gut sehen wollen führ kein Weg an der Vision vorbei! Überzeugendes Produkt...auch wenn ich sie wohl so schnell nicht brauchen werde, ABER im Kofferraum liegen schon die Vision-Ersatzbirnen. :-)