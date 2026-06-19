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Eingestellt
TAE4105BK/00
10-mm-Treiber/geschlossen
In-Ear
Schwarz
Was ist das Leben unterwegs ohne Ihre Lieblingstitel? Diese Kopfhörer liefern satte Bässe aus leistungsstarken 10-mm-Neodym-Treibern und bieten ein komfortables Hörerlebnis mit perfekt sitzenden Earbuds.
Ein ovaler Akustikschlauch und austauschbare Ohrstöpselkappen aus Gummi in drei Größen ermöglichen einen komfortablen Sitz im Ohr. Genießen Sie jede Sekunde Ihrer Lieblingsmusik.
Nehmen Sie einen Anruf entgegen oder halten Sie Ihre Playlist an. Und alles, ohne Ihr Smartphone herauszuholen. Dank des abgewinkelten Anschlusses bleiben Ihre Kopfhörer am Smartphone angeschlossen – besonders praktisch, wenn Sie es in der Tasche haben.
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