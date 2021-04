Inline-Fernbedienung. Einfache Steuerung von Musik und Anrufen

Nehmen Sie einen Anruf entgegen. Halten Sie Ihre Playlist an. Und das alles, ohne Ihr Smartphone herauszuholen. Dank des abgewinkelten Anschlusses bleiben Ihre Kopfhörer am Smartphone angeschlossen – besonders praktisch, wenn Sie es in der Tasche haben.