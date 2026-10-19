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Tablethalterung und Reinigungsset

SVC2334/10

Tablethalterung und Reinigungsset

Tablethalterung mit integriertem Reinigungsset für bequemes Tippen sowie zur bequemen Anzeige und Reinigung

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Tablethalterung und Reinigungsset

  • Tablets

Mit integriertem Reiniger zur Reinigung Ihres Tablets – jederzeit und überall

Mit integriertem Reiniger für eine effektive Reinigung Ihres Tablets – jederzeit und überall

Sichere, effektive und umweltfreundliche Formel

Die umweltfreundliche Formel dieser Reinigungslösung ermöglicht eine sichere und effiziente Reinigung Ihrer Bildschirme und schützt gleichzeitig die Umwelt.

Kompakter einklappbarer Standfuß zur Anzeige aus allen Richtungen

Kompakter einklappbarer Standfuß für die horizontale und vertikale Anzeige/Eingabe

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 355.8 kB
  • 21 July 2026

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