17,8 cm (7") TFT-LCD-Farbdisplay im Breitbildformat (16:9)

Das LCD-Farbdisplay erweckt Bilder zum Leben. Somit werden Ihre Lieblingsfotos, -filme und -musik genauso detailliert und mit den gleichen lebendigen Farben wie bei hochwertigen Drucken angezeigt. Das 16:9 Breitbildformat gilt als Standard vom universellen bis hin zum HD-Fernsehen. Mit dem nativen 16:9 Breitbildformat werden Videos ohne störende schwarze Balken am oberen und unteren Bildrand wiedergegeben. Außerdem entsteht kein Qualitätsverlust durch Skalierung, also durch das Anpassen des Bilds an unterschiedliche Bildschirmgrößen.