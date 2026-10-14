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Tragbarer DVD-Player

PET716/12

5

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

DVD- und DivX®-Filme für unterwegs

Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich, und genießen Sie Filme unterwegs auf dem 18 cm großen LCD des Philips PET716. Geben Sie Ihre Lieblings-DVDs, DivX®-, MPEG4-Filme, MP3-CD- und CD-Musik sowie JPEG-Fotos jederzeit und überall wieder.

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DVD- und DivX®-Filme für unterwegs

  • 17,8 cm (7") Breitbild-LCD

  • DivX-Wiedergabe

Filme im 16:9 Breitbildformat genießen

Filme im 16:9 Breitbildformat genießen

Geben Sie Videos und digitale Fotos wieder, und teilen Sie sie mit Freunden und Ihrer Familie. Das 16:9 Breitbildformat gilt vom universellen bis hin zum HD-Fernsehen als Standard. Mit dem nativen 16:9 Breitbildformat werden Videos ohne störende schwarze Balken am oberen und unteren Bildrand wiedergegeben. Außerdem entsteht kein Qualitätsverlust durch Skalierung, also durch das Anpassen des Bilds an unterschiedliche Bildschirmgrößen.

Wiedergabe von MP3-CD-, CD- und CD-RW-Musikdateien

MP3 ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. Auf einer CD können bis zu 10 Stunden Musik gespeichert werden.

Wiedergabe von DVD, DVD+/-R und DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®- und MPEG4-Filmen

Wiedergabe von DVD, DVD+/-R und DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®- und MPEG4-Filmen

Mit DivX®-Unterstützung können Sie im Wohnzimmer bequem DivX®-kodierte Videos genießen. Das Medienformat DivX® ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z.B. Filme, Trailer oder Musikvideos auf Datenträgern, wie CD-R/RW, Speicherkarten oder DVD-Video, gespeichert werden. Die Wiedergabe von DivX®-CDs ist auf bestimmten DVD-Playern, DVD-Recordern und Home Entertainment-Systemen möglich.

Technische Daten

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Bewertungen

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von 5

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Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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14/10/2026

France

France

Lecteur dvd philips

Ça fait maintenant 20 ans que j ai ce lecteur et il fonctionne à merveille, un matériel super.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PET716 Lecteur de DVD portable verfasst

Datum der Benutzung 2026-10-14

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PET716 Lecteur de DVD portable verfasst

Datum der Benutzung 2026-10-14

15/12/2020

Nederland

Nederland

Uitstekende DVD speler

Heb deze al vele jaren. Een oudje dus, maar sperlt nog af als nieuw. Wel jammer dat ik de afstandbediening nergens meer kan vinden. Ik heb nu sommige films met Nederlandse ondertiteling, die ik niet te voorschijn kan halen... Balen. Maar de player doet het nog super de super!!!! Groet, Hylke

Vorteile

Werkt op al mn DVD's supergoed

Nachteile

Klepje waar de DVD onder moet worden geplaatst, gaat wat moeizaam open en dicht

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Diese Bewertung wurde für PET716 Draagbare DVD-speler verfasst

Datum der Benutzung 2018-12-15

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PET716 Draagbare DVD-speler verfasst

Datum der Benutzung 2018-12-15

21/07/2013

Nederland

Nederland

Speelt alle dvd's af

Hebben hem al jaren in gebruik, en werkt nog steeds goed. Speelt alle soorten dvd's af. Mooie weergave.

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Diese Bewertung wurde für PET716 Draagbare DVD-speler verfasst

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