SD/SDHC-Kartensteckplatz für Musik-, Foto- und Videowiedergabe

Das Anzeigen und Teilen von Filmen, Fotos und Musiktiteln ist jetzt im Handumdrehen möglich. Der Steckplatz für SD/SDHC-Speicherkarten macht diesen Philips Player äußerst komfortabel. Damit Sie auf Ihre in der Karte gespeicherten Multimedia-Dateien zugreifen können, stecken Sie die Speicherkarte einfach in den seitlich am Player gelegenen Steckplatz, und genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, Fotos und Filme jederzeit und überall.