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        Eingestellt

        Tragbarer DVD-Player

        PET704K/00

        Unterhaltung immer dabei

        Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich, und genießen Sie Filme unterwegs auf dem 18 cm LCD-Display des Philips PET704. Geben Sie Ihre Lieblings-DVDs, CD-Musik und JPEG-Fotos jederzeit und überall wieder.

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        Unterhaltung immer dabei

        Autoadapter und handliche Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

        Dieser tragbare Player verfügt nicht nur über einen Autoadapter für den Gebrauch im Auto, Sie können ihn auch an Ihren Fernseher anschließen und so Ihre DVDs bequem zu Hause genießen. Lehnen Sie sich zurück, und erleben Sie Ihre DVDs ganz entspannt. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung können Sie die Wiedergabefunktionen komfortabel steuern.

        Bis zu 2,5 Stunden Wiedergabe mit einem Akku

        Ein integrierter und kompakter Akku bietet Ihnen lang anhaltende Leistung. Mit nur einem Ladevorgang können Sie bis zu 2,5 Stunden Videowiedergabe ohne Unterbrechung genießen.

        Wiedergabe von DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW und (S)VCD

        Wiedergabe von DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW und (S)VCD

        Der Philips Player ist für die meisten erhältlichen DVDs geeignet: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW und (S)VCD können mit diesem Gerät wiedergegeben werden. DVD+/-R bezeichnet ein DVD-Laufwerk, auf dem beide gängigen beschreibbaren DVD-Formate wiedergegeben werden können. Entsprechend können auf einem DVD+/-RW-Laufwerk beide gängigen wiederbeschreibbaren DVD-Formate wiedergegeben werden. SVCD steht für "Super Video CD". Die Qualität einer SVCD ist wesentlich hochwertiger als die einer VCD, besonders die Bildschärfe ist aufgrund der höheren Auflösung erheblich besser.

        Technische Daten

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        Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

        Bewertungen

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