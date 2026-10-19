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Eingestellt
SHE3555BK/00
Kräftige Beats, satte Bässe
Ultrakompakt, kräftiger Bass – die Philips Beamers In-Ear-Kopfhörer verfügen über ovale Schallrohreinsätze für einen hohen Tragekomfort.
8,6-mm-Treiber/geschlossen
In-Ear
Ein ovales Schallrohr bietet ergonomischen Tragekomfort im Ohr.
Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln und sind so immer problemlos verbunden.
Die Philips Vibes In-Ear-Kopfhörer verfügen über effiziente Treiber in einem kompakten Design. Sie sitzen perfekt und bieten einen klaren Sound und satte Bässe.
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