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  • Kräftige Beats, satte Bässe
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Kopfhörer mit Mikrofon

SHE3555WT/00

Erhältlich in

Schwarz
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Weiß
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Kräftige Beats, satte Bässe
Ultrakompakt, kräftiger Bass – die Philips Beamers In-Ear-Kopfhörer verfügen über ovale Schallrohreinsätze für einen hohen Tragekomfort.
Alle Vorteile anzeigen

Kompaktes Design

Kräftige Beats, satte Bässe

  • 8,6-mm-Treiber/geschlossen

  • In-Ear

2 austauschbare Gummi-Ohrstöpsel bieten einen optimalen Sitz

Die Ohrstöpsel sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich für einen individuellen und perfekten Sitz.

Integriertes Mikrofon wechselt von der Musikwiedergabe zu Telefonanrufen

Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln und sind so immer problemlos verbunden.

Beeindruckende Bässe und klarer Sound dank effizienter Treiber

Die Philips Vibes In-Ear-Kopfhörer verfügen über effiziente Treiber in einem kompakten Design. Sie sitzen perfekt und bieten einen klaren Sound und satte Bässe.

Technische Daten

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