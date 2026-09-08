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S793/06
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Wie unterscheiden sich Philips Elektrorasierer von manuellen Rasierern, Barttrimmern und anderen Pflegegeräten?
Wie finde ich das Modell meines Rasierers und die passenden Ersatzteile?
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Welcher Philips Rasierer eignet sich am besten für eine schnelle Rasur unterwegs?
Sind Philips Rasierer wasserdicht, abwaschbar oder für die Verwendung unter der Dusche geeignet?
Wie reinige ich meinen Philips Rasierer?
Wie kann ich die besten Ergebnisse mit meinem Philips Rasierer erzielen?
Kann ich meinen Philips Rasierer nach jeder Rasur aufladen?
Kann ich mit meinem Philips Pflege- oder Beauty-Produkt verreisen?
Philips Rotations- oder Folienrasierer: Welcher eignet sich besser für meine Rasur?
Erziele ich mit einem Philips Rasierer eine gründliche Rasur ohne Hautirritationen?
Wie gut eignen sich Philips Rasierer für dickes oder kräftiges Barthaar?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts