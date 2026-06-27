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  • So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu
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Neu

SH93Ersatz-Scherköpfe

SH93/50

4.1
| (107) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.
So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu
In zwei Jahren schneiden Ihre Scherköpfe 9 Millionen Barthaare in Ihrem Gesicht. Ersetzen Sie die Scherköpfe um wieder 100 % Leistung zu erhalten.
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Tauschen Sie ihn alle 24 Monate aus, damit Ihr Rasierer wie neu bleibt

So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

  • NanoTech DualPrecision-Klingen

  • Passend für Series i9000, 9000, 8000 und 700

Gründliche Rasur, die unter der Hautoberfläche ansetzt

Gründliche Rasur, die unter der Hautoberfläche ansetzt

NanoTech DualPrecision-Klingen rasieren präzise direkt über der Hautoberfläche (bis zu -0,08 mm unter der Haut) und bieten bis zu 165.000 Schneidevorgänge pro Minute. Die 72 Hochleistungsklingen sind selbstschärfend und werden in Europa hergestellt.

Für Rasierer der Series i9000, 9000, 8000 und 700

Für Rasierer der Series i9000, 9000, 8000 und 700

Überprüfen Sie die Rückseite des Rasierer-Handstücks, um den richtigen Ersatzkopf zu identifizieren. Benötigen Sie Hilfe? Besuchen Sie philips.com/accessories

Der Scherkopf lässt sich ganz leicht austauschen

Der Scherkopf lässt sich ganz leicht austauschen

1. Öffnen Sie den Rasierer, indem Sie die Entriegelungstaste drücken; 2. Entfernen Sie die Halterung, indem Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn drehen; 3. Nehmen Sie die alten Scherköpfe heraus und setzen Sie die neuen vorsichtig ein; überprüfen Sie, ob die Köpfe genau in der Einstellung ausgerichtet sind; 4. Setzen Sie die Halterung wieder ein und sichern Sie sie, indem Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn drehen; 5. Wenn Sie den Scherkopf richtig schließen, hören Sie ihn einrasten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.1

von 5

107

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

27/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Die Ergebnisse sind immer wieder erstaunend.

Mehr als 50 jr. habe ich nur Philips Rasierer benutz und bin immer sehr zufrieden mit dem Resultat.

Diese Bewertung wurde für SH91 SH91/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst

Date of Use 2026-05-10

Diese Bewertung wurde für SH91 SH91/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst

Date of Use 2026-05-10

02/11/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt ist einfach SUPER!

Top Ersatz-Scherköpfe! So wie man sich eine gründliche Rasur vorstellt, Funktionell, Sanft und Präzise. Original Philips ist eben Qualität! Finger weg von all den anderen "Billiganbietern"!

Diese Bewertung wurde für SH91 SH91/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst

Diese Bewertung wurde für SH91 SH91/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst

30/03/2024

Deutschland

Deutschland

Philips Mitarbeiter(in)

Ich finde sehr gut

[Employee of philipsglobal] Interessant Philips Produkte ..ich bin zu frieden mit Philips Produkte

Vorteile

Ich bin zufrieden mit philips

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SH91 SH91/50 Ersatz-Scherköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. bei entsprechenden Einrichtungen