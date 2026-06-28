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Dieses Produkt
i9000 Prestige Ultra
Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro
€ 429,99
Kartusche für Quick Clean Pod
€ 39,99
€ 429,99
€ 429,99
Triple Action Lift & Cut-Technologie
NanoTech Dual Precision-Klingen
Flexibler 360°-Präzisionsscherkopf
Aktive Druck- und Bewegungsführung
7 Jahre Garantie*****
Unser patentiertes Triple Action Lift & Cut-Schersystem hebt das Haar sanft von seiner Wurzel, um es präzise auf bis zu 0,08 mm über der Wurzel zu schneiden, ohne dabei in die Haut selbst zu schneiden – für eine langanhaltende Gründlichkeit den ganzen Tag lang.
Vollständig flexible und kleinere, kompakte Scherköpfe, die die Haut straffen und sich dynamisch an die Konturen deines Gesichts anpassen. Für durchgehenden Hautkontakt mit 20 % mehr Präzision**, um schwer erreichbare Haare am Hals und unter der Nase zu erfassen. Präzision überall.
Die 360° rotierenden NanoTech Dual Precision Klingen erfassen 25 % mehr in verschiedene Richtungen wachsende Haare pro Bewegung* mit 8 Millionen Schneidebewegungen pro Minute für präzise Effizienz selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart.
Neu
Auszeichnungen
4.4
von 5
839
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Vienna1060
28/06/2026
Österreich
Bester Rasierer
Das ist tatsächlich der beste Rasierer den ich je hatte, rasiert gründlich innerhalb weniger Minuten, der Rasierer liegt sehr gut in der Hand, ist leicht und leise, das Ampel Ringlicht-System ist sehr hilfreich in Hinsicht auf Druck und Rotation. Zusätzlich gibt es eine Reinigungsstation welche den Rasierer binnen weniger Minuten gründlich reinigt, 5 Sterne für diesen tollen Rasierer von meiner Seite
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9404/38 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Date of Use 2026-01-24
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9404/38 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Date of Use 2026-01-24
Gogi 01
11/02/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Sehr guter Rasierer
Einer der besten Elektrorasierer Rasiert gründlich,aber auch sanft
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9405/31 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9405/31 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Hackla
04/02/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Sehr angenehmes Hautgefühl und keine Rötungen.
Bin sehr zufrieden, Rasierer liegt gut in der Hand und die Materialien fühlen sich gut an.
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
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