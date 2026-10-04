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Neu
Leistungsstarke, hautnahe Rasur
Die Philips 700 Series mit DualSteel-Präzisionsklingen und Lift & Cut-Technologie schneidet Haare präzise bis zu 0,00 mm für eine hautnahe Rasur. Das kompakte Premium-Design passt perfekt zu Ihnen und ist somit ideal für jeden Anlass.
Lift & Cut-Technologie
Dual SteelPrecision Klingen
4-dimensional bewegliche Flex-Scherköpfe
Leistungsstarker Magnetmotor
Unsere patentierte Lift & Cut-Technologie hebt das Haar sanft von seiner Wurzel, um es präzise auf bis zu 0,00 mm für eine hautnahe Rasur zu schneiden. Präzision in Perfektion.
Unsere um 360° rotierenden Dual SteelPrecision Klingen erfassen in verschiedene Richtungen wachsende Haare. 4.000.000 Schneidebewegungen pro Minute garantieren jederzeit und überall eine schnelle Rasur.
Die flexiblen 4D-Scherköpfe wurden entwickelt, um Hautirritationen zu reduzieren. Sie bewegen sich in vier Richtungen und sorgen so für optimalen Hautkontakt, selbst an schwierigen Stellen, für eine angenehme Rasur.
4.2
von 5
64
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Max7521
04/10/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Toller kleiner Rasierer für Reisen!
Der Philips Shaver 700 ist ein kleiner und handlicher Rasierer, der ein der Größe absolut angemessenes Ergebnis leistet. Ich benutze ihn aufgrund seiner einzigartig kompakten Größe hauptsächlich auf Reisen. Der Akku hält unglaublich lange und die Funktionen vereinen Rasiere mit Haartrimmer für schwer erreichbar stellen. Damit macht sich der Rasierer zum perfekten Begleiter in der Kulturtasche auf Reisen. In der Regel rasiere ich meinen Bart komplett glatt. Das schafft dieses kompakte Gerät sehr gut, auch wenn eine Rasur aufgrund der geringen Anzahl an klingen etwas länger dauert, als bei herkömmlichen Rasierern. Darüber hinaus kommt das Gerät in einer tollen Ledertasche und ist auch designtechnisch ein echter Hingucker. Außerdem ist er echt leicht zu reinigen und einfach zu bedienen. Alles in allem ein super Gerät, welches ich nur empfehlen kann!
Vorteile
Klein, handlich, tolles Design, rasiert absolut glatt
Nachteile
Rasur dauert etwas länger
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S791/06 Kompakter, elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Datum der Benutzung 2026-10-04
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S791/06 Kompakter, elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Datum der Benutzung 2026-10-04
majoranda
04/10/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Kompakt, leise und überraschend gründlich
Ich nutze den Philips Shaver 700 Series inzwischen sehr gerne und bin besonders von der kompakten Größe begeistert. Für meine Nutzung unterwegs ist er ideal, da er kaum Platz im Gepäck benötigt. Trotzdem liefert er eine erstaunlich gründliche Rasur und kommt auch mit stärkeren Stoppeln gut zurecht. Dabei arbeitet er angenehm leise und reizt meine Haut kaum. Die Nass- und Trockenrasur sowie der integrierte Nasenhaartrimmer sind für mich zusätzliche Pluspunkte.
Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S791/06 Kompakter, elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Datum der Benutzung 2026-10-02
Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S791/06 Kompakter, elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Datum der Benutzung 2026-10-02
CrazyTiger
29/09/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Volle Leistung, trotz kompakter Bauweise
Voll 5 Sterne! Anfangs dachte ich der Rasierer hat ewnt. nicht genug Power. Aber er hat mich wunschlos überrascht. Trotz der kompakten und handlichen Bauweise ist die Rasur echt sauber und schnell. Durch den Formfaktor fällt er im Gepäck beim reisen kaum auf. Das Design ist ebenfalls sehr schick. 1h laden reicht locker für 1h rasieren. Die zusätzliche Funktion, ihn als Nasenhaartrimmer zu nutzen gefällt mir ebenfalls sehr. Zu dem ist er Wasserdicht und leicht zu reinigen. Ich bin sehr zufrieden und würde ihn weiterempfehlen.
Vorteile
Kompakt, Leistungsstark, verschiedene Aufsetze, Leise
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S791/06 Kompakter, elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Datum der Benutzung 2026-09-28
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips Shaver 700 Series S791/06 Kompakter, elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Datum der Benutzung 2026-09-28
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
mit einer täglichen Rasur von 2,5 Minuten