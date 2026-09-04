Ich erhalte keine guten Ergebnisse mit meinem Philips Rasierer
Wenn Ihr Philips Rasierer nicht die erwartete Rasurleistung erbringt, können Ihnen die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung helfen, eine Lösung zu finden.
Wir empfehlen Ihnen, die Schritte in der unten aufgeführten Reihenfolge auszuführen. Prüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben wurde, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Die Leistung Ihres Rasierers hat sich eventuell verschlechtert, weil er gereinigt werden muss. Es stecken Haare oder Schmutzpartikel im Inneren des Rasierers fest, was die Scherköpfe blockieren kann.
Reinigen Sie Ihren Rasierer gründlich, um das Problem zu beheben. Entfernen Sie wenn möglich die Scherköpfe und reinigen Sie auch das Innere des Rasierers. Detaillierte Anweisungen zur Reinigung finden Sie im Benutzerhandbuch oder sehen Sie sich das folgende Video an.
Bei einigen Rasierern blinkt das Reinigungssymbol, wenn der Rasierer gereinigt werden muss.
Tipp: Nachdem Sie das Video gestartet haben, klicken/tippen Sie auf das Zahnrad-Symbol unten im Video, um Untertitel für Ihre Sprache zu aktivieren (falls erforderlich).
Es kann möglicherweise auch sein, dass Ihr Rasierer nicht richtig zusammengesetzt ist, weshalb er nicht richtig funktioniert. Genaue Anweisungen zum Zusammenbauen des Rasierers finden Sie im Benutzerhandbuch oder im Video unten.
Wenn Sie Ihren Philips Rasierer verwenden, können Sie durch kreisförmige Bewegungen und leichten Druck optimale Ergebnisse erzielen (siehe Abbildung unten).
Die neuesten Modelle der S7000 und der S9000 Reihe helfen Ihnen, dank ihres Bewegungssensors perfekte kreisende Bewegungen zu erzielen.
Wenn Sie den Philips Rasierer zum ersten Mal benutzen, denken Sie daran, dass sich Ihre Haut an den Elektrorasierer gewöhnen muss. Das bedeutet, dass zu Beginn möglicherweise leichte Hautreizungen auftreten können. Geben Sie sich zwei oder drei Wochen Zeit, in der Sie sich an den neuen Philips Rasierer gewöhnen können.
Außerdem können Sie eine sanfte Feuchtigkeitspflege oder ein Aftershave verwenden, um Hautreizungen zu verringern.
Das Rasieren von langen Haaren kann sehr unangenehm sein und Hautreizungen verursachen.
Wenn Sie sich seit einigen Tagen nicht mehr rasiert und einen dichten Bart haben, sollten Sie Ihren Bart erst schneiden, bevor Sie sich rasieren. Damit verkürzen Sie auch die Rasierzeit.
Einige Philips Rasierer verfügen über einen Trimmeraufsatz, den Sie zum Trimmen Ihres Barts verwenden können. Alternativ können Sie auch einen üblichen Bartschneider verwenden.
Wenn keiner dieser Tipps hilft, könnte Ihr Rasierer einen inneren Defekt haben. Wir empfehlen, eine Reparatur oder einen Austausch für Ihren Rasierer anzufordern.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:XP521/03 , S8830/54 , S6632/14 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›