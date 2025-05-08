Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 €
30 Tage Rückgaberecht
OneBlade – trimmen, stylen und rasieren
Alle Serien
OneBlade
Support
QP2530/20
Zum Shop
Registrieren Sie Ihr Produkt
Registrieren Sie sich innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum und erhalten Sie eine erweiterte Garantie (es können zusätzliche Bedingungen gelten)
UK-Konformitätserklärung - English (US)
Benutzerhandbuch
Alle (12)
Wie tausche ich die Klinge meines Philips OneBlade ordnungsgemäß aus?
Kann ich meinen Philips OneBlade verwenden, wenn er an eine Steckdose angeschlossen ist?
Wie reinige ich meinen Philips OneBlade?
Kann ich meinen Philips OneBlade nass oder trocken verwenden?
Kann ich mit meinem Philips Pflege- oder Beauty-Produkt verreisen?
OneBladeErsatzklinge
OneBlade& OneBlade Pro Schutzkappe
OneBlade2-mm-Kammaufsatz
OneBlade3-mm-Bartkamm
OneBlade5-mm-Bartkamm
OneBlade 3-mm-Kammaufsatz für Körperbehaarung
OneBladeHautschutzaufsatz
OneBladeBartkamm 1 mm
Der Ladestecker meines Philips OneBlade passt nicht
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Produktgarantien anzeigen
Hier finden Sie die Garantiebedingungen für Ihr Philips Produkt
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter