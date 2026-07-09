Mein Philips OneBlade funktioniert nicht

Überprüfen Sie, ob die Klinge mit Haaren verstopft ist oder Abnutzungserscheinungen aufweist. Wenn sie verstopft ist, spülen Sie sie mit lauwarmem Wasser ab oder weichen Sie sie ein, bis Haare und Schmutz vollständig entfernt wurden. Achten Sie darauf, die Klinge nicht gegen eine harte Oberfläche wie das Waschbecken zu klopfen, da dies zu Schäden führen kann.

Wenn die Klinge abgenutzt ist, tauschen Sie sie unverzüglich aus. Um neue Klingen für Ihren Philips OneBlade zu kaufen, besuchen Sie unseren Online-Shop.