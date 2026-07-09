Mein Philips OneBlade funktioniert nicht

Wenn Ihr OneBlade nicht funktioniert, helfen Ihnen die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung, um eine Lösung zu finden.
Wir empfehlen Ihnen, die Schritte in der unten angegebenen Reihenfolge auszuführen. Prüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben wurde, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Aus Sicherheitsgründen kann der Philips OneBlade nur im kabellosen Betrieb verwendet werden. Überprüfen Sie, ob Ihr OneBlade an eine Steckdose angeschlossen ist. Wenn ja, trennen Sie ihn von der Stromversorgung, und schalten Sie ihn ein. Es sollte jetzt funktionieren.
Möglicherweise ist Ihr OneBlade nicht richtig aufgeladen. Um Ihren OneBlade aufzuladen, befolgen Sie einfach unsere Anweisungen unten.
Schalten Sie Ihren OneBlade aus.
Stecken Sie das Aufladekabel in die Buchse auf der Unterseite Ihres OneBlade, und schließen Sie das Ladegerät an eine 120 V-Steckdose an. Stellen Sie sicher, dass Sie den Originaladapter von Philips zum Aufladen Ihres OneBlade verwenden.
Überprüfen Sie, ob die Klinge mit Haaren verstopft ist oder Abnutzungserscheinungen aufweist. Wenn sie verstopft ist, spülen Sie sie mit lauwarmem Wasser ab oder weichen Sie sie ein, bis Haare und Schmutz vollständig entfernt wurden. Achten Sie darauf, die Klinge nicht gegen eine harte Oberfläche wie das Waschbecken zu klopfen, da dies zu Schäden führen kann. Wenn die Klinge abgenutzt ist, tauschen Sie sie unverzüglich aus. Um neue Klingen für Ihren Philips OneBlade zu kaufen, besuchen Sie unseren Online-Shop.
Einige OneBlade-Modelle verfügen über eine "Reisesicherung". Wenn diese aktiviert ist, lässt sich das Gerät nicht einschalten. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter drei Sekunden lang, um die Reisesicherung zu deaktivieren. Wenn Ihr OneBlade Modell über ein digitales Display verfügt, wird ein Schloss-Symbol auf dem Display angezeigt, wenn die Reisesicherung aktiviert ist.
Wenn keiner dieser Tipps hilft, könnte Ihr OneBlade einen inneren Defekt haben. Wir empfehlen, eine Reparatur oder einen Austausch für Ihren OneBlade anzufordern.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:QP1924/24 , QP1924/20 , QP1424/65 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›