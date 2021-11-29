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Geld-zurück-Garantie

OneBladeErsatzklinge

QP610/50

4.3
| (221) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge
Das Zweifach-Schutzsystem: Eine Gleitbeschichtung und abgerundete Spitzen sorgen für eine einfachere und angenehmere Rasur. Gleichzeitig verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser für jede Haarlänge.
Alle Vorteile anzeigen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

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Schneidet Haare, nicht die Haut

Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge

  • Trimmen, stylen und rasieren

  • 1 x Original-Körperklinge & 1 Körperset

  • Passt auf alle OneBlade Handstücke

  • Edelstahlklinge, die bis zu 4 Monate verwendbar ist*, für ein dauerhaft frisches Gefühl.

Einzigartige OneBlade-Technologie

Einzigartige OneBlade-Technologie

Der Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Hybrid-Bartstyler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung und abgerundete Spitzen – sorgt für eine einfache und angenehme Rasur. Dazu verfügt OneBlade über ein schnelles Schermesser für jede Haarlänge.

Passt auf alle OneBlade Handstücke

Passt auf alle OneBlade Handstücke

Geeignet für OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) und OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Klinge, die nicht leicht stumpf wird

Klinge, die nicht leicht stumpf wird

Langlebige Edelstahlklinge hält bis zu 4 Monate*, für ein dauerhaft frisches Gefühl. Es wird ein Wechselsymbol auf der Klinge angezeigt, wenn die Klinge nicht mehr perfekt scharf ist. Dann sollte die Klinge für ein optimales Rasurergebnis ausgetauscht werden.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

221

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

29/11/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Top Funktion

Funktioniert wie gewünscht, einfach zu handhaben !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP610/50 Ersatzklinge verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP610/50 Ersatzklinge verfasst

29/06/2021

Deutschland

Deutschland

Beste Rasieraüfsätze für dem OneBlade!

Guter Sitz auf dem OneBlade und super geeignet für Gesicht und Intimpflege für dem Mann! Das Aufsetzen und Zerlegen gehen problemlos und man fühlt nicht man müsse Geschick oder Kraft haben, um etwas in die richtige Position zu bringen. Die Resultate vom Aufsatz für die Intimpflege ist beeindruckend, es ist als wäre man mit der Rasierklingel an die Haut gegangen, jedoch ohne irgend ein Schnitte, Wunde, Verletzung oder ähnliches. Die Batteriefunktionsdauer hat mich bisher stark beeindruckt. Nicht einmal das Rasieren unterbrechen müssen! Trotzdem wird der Rasierer, wie vom Hersteller beschrieben, nach dem Gebrauch zerlegt, überprüft, zerlegt gewaschen und aufgeladen. So ist mein Rasierer für den nächsten Gebrauch 100% Einsatzbereit!

Vorteile

Super Aufsätze für perfekte Rasurtypen. Gute Batteriedauer und Wasserdicht

Nachteile

Könnte noch mehr Einsatzbereiche bieten ohne aus der Klasse auszusteigen. z.B. mehr Kämme und sonst. Aufsätze

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP620/50 Ersatzklinge verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP620/50 Ersatzklinge verfasst

03/06/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

hilfreiche Ergänzung mit guter Schutzfunktion

sehr hilfreicher Hautschutzaufsatz für empfindliche Bereiche- insbesondere für die Achselhöhle und den Hals. Mit dem Aufsatz kann man bis 1mm rasieren ohne Rötungen oder Schnitten.

Vorteile

safe Rasieren dank der Schutzfunktion

Nachteile

relativ schwierig den Aufsatz von der Klinge zu trennen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP620/50 Ersatzklinge verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für OneBlade QP620/50 Ersatzklinge verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Für ein optimales Rasurergebnis. Basis: 2 vollständige Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.