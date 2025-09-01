Aufregende Belohnungen für erfolgreiches Putzen

Die Philips Sonicare For Kids Zahnbürste und die App sorgen für viel mehr Spaß beim Zähneputzen. Zentrale Figur der App ist der liebenswerte Sparkly, der äußerst gerne saubere Zähne hat. Kinder kümmern sich um Sparkly, während der Putz-Trainer der App sie motiviert, länger und besser zu putzen. Jedes Mal, wenn Ihr Kind gut putzt, wird Sparkly zufriedener, und jedes erfolgreiche Putzen wird belohnt. Kinder können Zubehör zur Personalisierung ihres Sparkly entsperren, oder Sie können Nahrungsmittel für Sparkly gewinnen, der gerne Gesundes isst. Eltern können sogar selbst Belohnungen auswählen, die in die App eingefügt werden sollen.