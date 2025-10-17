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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
HX6322/04
HX6340
Abonnement verfügbar
Integriertes Bluetooth®
Coaching-App
2 Bürstenköpfe
2 Modi
Interaktiver Spaß und Philips Sonicare Technologie
Mit der Philips Sonicare For Kids Zahnbürste und der App lernen Kinder sich selbstständig richtig die Zähne zu putzen. Die App synchronisiert sich über Bluetooth mit der Schallzahnbürste Ihres Kindes und zeigt richtige Putztechniken und Fortschritte beim Putzverhalten an. Kinder können sehen, wie gut sie putzen und tolle Belohnungen für eine gute Ausführung erhalten. 98 % der befragten Eltern gaben an, dass es mit der lehrreichen und effektiven App einfacher ist, ihre Kinder zum längeren und besseren Putzen zu motivieren.
Die Philips Sonicare For Kids Zahnbürste und die App sorgen für viel mehr Spaß beim Zähneputzen. Zentrale Figur der App ist der liebenswerte Sparkly, der äußerst gerne saubere Zähne hat. Kinder kümmern sich um Sparkly, während der Putz-Trainer der App sie motiviert, länger und besser zu putzen. Jedes Mal, wenn Ihr Kind gut putzt, wird Sparkly zufriedener, und jedes erfolgreiche Putzen wird belohnt. Kinder können Zubehör zur Personalisierung ihres Sparkly entsperren, oder Sie können Nahrungsmittel für Sparkly gewinnen, der gerne Gesundes isst. Eltern können sogar selbst Belohnungen auswählen, die in die App eingefügt werden sollen.
4.3
von 5
571
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
woodquarter1971
17/10/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Sehr gute Kinder-Zahnbürste
Die Zahnbürste ist wunderbar für Kinder geeignet, ich verwende sie auch als Zweit-Zahnbürste auf Reisen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6322/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Minimin
30/08/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Super
Super Produkt und wurde gut angenommen Verbesserungsmöglichkeiten bei der putzgutschrift, da man sich immer bis zum aktuellen Tag blättern muss, besser wäre wenn der aktuelle Tag ganz vorne wäre
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6322/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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Da maddin
03/02/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Super Kinderzahnbürst!
Meiner Meinung nach zahlen sich die paar Euro Mehrpreis zu Billigprodukten aus. Super Putzgefühl und angenehmes Geräusch.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6322/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
der befragten Eltern im Vergleich mit der alleinigen Verwendung einer Handzahnbürste
als bei einer Handzahnbürste
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag
Umfrage unter US-Zahnärzten mit Kindern zwischen 4 und 10 Jahren