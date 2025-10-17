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Geld-zurück-Garantie

Philips Sonicare For KidsElektrische Schallzahnbürste

HX6322/04

HX6340

4.3
| (571) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Grün
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Pink
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Violett
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Wasser
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Zum spielerischen Erlernen der richtigen Zahnputztechnik
Sorgen Sie dafür, dass Kinder beim Lernen des Zähneputzens motiviert bleiben. Die Bluetooth-fähige Zahnbürste Sonicare For Kids von Philips funktioniert mit einer lustigen App, mit deren Hilfe Kinder gründlicher und länger Zähne putzen und spielend die richtige Zahnputztechnik für das ganze Leben lernen.
Alle Vorteile anzeigen

Abonnement verfügbar

Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Mit interaktiver Zahnputz-App für mehr Spaß und besseres Zähneputzen.

Zum spielerischen Erlernen der richtigen Zahnputztechnik

  • Integriertes Bluetooth®

  • Coaching-App

  • 2 Bürstenköpfe

  • 2 Modi

Interaktiver Putz-Trainer begeistert Kinder für das Zähneputzen

Interaktiver Putz-Trainer begeistert Kinder für das Zähneputzen

Interaktiver Spaß und Philips Sonicare Technologie

98 % der Anwender bestätigen, dass die App Kinder zum längeren und besseren Putzen motiviert.*

98 % der Anwender bestätigen, dass die App Kinder zum längeren und besseren Putzen motiviert.*

Mit der Philips Sonicare For Kids Zahnbürste und der App lernen Kinder sich selbstständig richtig die Zähne zu putzen. Die App synchronisiert sich über Bluetooth mit der Schallzahnbürste Ihres Kindes und zeigt richtige Putztechniken und Fortschritte beim Putzverhalten an. Kinder können sehen, wie gut sie putzen und tolle Belohnungen für eine gute Ausführung erhalten. 98 % der befragten Eltern gaben an, dass es mit der lehrreichen und effektiven App einfacher ist, ihre Kinder zum längeren und besseren Putzen zu motivieren.

Aufregende Belohnungen für erfolgreiches Putzen

Aufregende Belohnungen für erfolgreiches Putzen

Die Philips Sonicare For Kids Zahnbürste und die App sorgen für viel mehr Spaß beim Zähneputzen. Zentrale Figur der App ist der liebenswerte Sparkly, der äußerst gerne saubere Zähne hat. Kinder kümmern sich um Sparkly, während der Putz-Trainer der App sie motiviert, länger und besser zu putzen. Jedes Mal, wenn Ihr Kind gut putzt, wird Sparkly zufriedener, und jedes erfolgreiche Putzen wird belohnt. Kinder können Zubehör zur Personalisierung ihres Sparkly entsperren, oder Sie können Nahrungsmittel für Sparkly gewinnen, der gerne Gesundes isst. Eltern können sogar selbst Belohnungen auswählen, die in die App eingefügt werden sollen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.3

von 5

571

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

17/10/2025

Österreich

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Verifizierter Käufer

Sehr gute Kinder-Zahnbürste

Die Zahnbürste ist wunderbar für Kinder geeignet, ich verwende sie auch als Zweit-Zahnbürste auf Reisen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6322/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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30/08/2025

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Super

Super Produkt und wurde gut angenommen Verbesserungsmöglichkeiten bei der putzgutschrift, da man sich immer bis zum aktuellen Tag blättern muss, besser wäre wenn der aktuelle Tag ganz vorne wäre

Diese Bewertung wurde für For Kids HX6322/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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03/02/2024

Österreich

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Verifizierter Käufer

Super Kinderzahnbürst!

Meiner Meinung nach zahlen sich die paar Euro Mehrpreis zu Billigprodukten aus. Super Putzgefühl und angenehmes Geräusch.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. der befragten Eltern im Vergleich mit der alleinigen Verwendung einer Handzahnbürste

  2. als bei einer Handzahnbürste

  3. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag

  4. Umfrage unter US-Zahnärzten mit Kindern zwischen 4 und 10 Jahren