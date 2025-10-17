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HX6352/42
HX6350
Zum spielerischen Erlernen der richtigen Zahnputztechnik
Sorgen Sie dafür, dass Kinder beim Lernen des Zähneputzens motiviert bleiben. Die Bluetooth-fähige Zahnbürste Sonicare For Kids von Philips funktioniert mit einer lustigen App, mit deren Hilfe Kinder gründlicher und länger Zähne putzen und spielend die richtige Zahnputztechnik für das ganze Leben lernen.
Integriertes Bluetooth®
Coaching-App
2 Bürstenköpfe
2 Modi
Mit der Philips Sonicare For Kids Zahnbürste und der App lernen Kinder sich selbstständig richtig die Zähne zu putzen. Die App synchronisiert sich über Bluetooth mit der Schallzahnbürste Ihres Kindes und zeigt richtige Putztechniken und Fortschritte beim Putzverhalten an. Kinder können sehen, wie gut sie putzen und tolle Belohnungen für eine gute Ausführung erhalten. 98 % der befragten Eltern gaben an, dass es mit der lehrreichen und effektiven App einfacher ist, ihre Kinder zum längeren und besseren Putzen zu motivieren.
Behalten Sie den Überblick über die Putzdauer, auch wenn Sie die App nicht verwenden
Interaktiver Spaß und Philips Sonicare Technologie
4.3
von 5
573
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
woodquarter1971
17/10/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Sehr gute Kinder-Zahnbürste
Die Zahnbürste ist wunderbar für Kinder geeignet, ich verwende sie auch als Zweit-Zahnbürste auf Reisen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6322/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Datum der Benutzung 2024-09-17
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6322/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Datum der Benutzung 2024-09-17
Minimin
30/08/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Super
Super Produkt und wurde gut angenommen Verbesserungsmöglichkeiten bei der putzgutschrift, da man sich immer bis zum aktuellen Tag blättern muss, besser wäre wenn der aktuelle Tag ganz vorne wäre
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6322/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Datum der Benutzung 2024-07-30
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6322/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Datum der Benutzung 2024-07-30
Da maddin
03/02/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Super Kinderzahnbürst!
Meiner Meinung nach zahlen sich die paar Euro Mehrpreis zu Billigprodukten aus. Super Putzgefühl und angenehmes Geräusch.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6322/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Datum der Benutzung 2023-01-03
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6322/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Datum der Benutzung 2023-01-03
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
der befragten Eltern im Vergleich mit der alleinigen Verwendung einer Handzahnbürste
als bei einer Handzahnbürste
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag
Umfrage unter US-Zahnärzten mit Kindern zwischen 4 und 10 Jahren