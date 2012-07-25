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Eingestellt
Erstklassige Ergebnisse mit minimalem Aufwand
Leistungsstark und dennoch überraschend praktisch - dieses Bügelsystem erzeugt kontinuierlichen Dampf mit hohem Druck. Den großen abnehmbaren Wassertank kannst du jederzeit und überall nachfüllen, was das Bügeln schnell und einfach macht.
1,6 L
Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Es wird starker, gleichmäßiger Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an deine individuellen Anforderungen angepasst werden.
Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Dampfbügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.
Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Die einzigartige Technologie in einer Philips Dampfbügelstation erzeugt kraftvollen Dampf und macht das Bügeln einfacher, besser und schneller.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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Auszeichnungen
4.4
von 5
17
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
pkitten
25/07/2012
United Kingdom
Fantastic performance.
I used to hate ironing but now it's so easy. The pressurised steam makes the ironing no effort at all, even cotton that is "too dry". I thought long and hard before buying a steam generator and am delighted with my choice. I just wish I'd taken the plunge sooner. Can't recommend it highly enough.
Diese Bewertung wurde für 8400 series GC8420 Pressurised steam generator verfasst
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lonbhc
09/10/2011
United Kingdom
Excellent apart from the need for a separate base
Excellent steam generator iron. Two pieces of feedback: - need to manually de-scale every so often - no warning and if you don't do it, you will mess up a piece of ironing needing (at minimum) to re-wash - the iron does not stand on its end, needing a separate stamd to rest the iron on during ironing (re-positioning ironing, folding / setting up next piece of ironing). This is a nuisance that should be re-designed in future models.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8400 series GC8420 Pressurised steam generator verfasst
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Aine
04/10/2011
United Kingdom
I am delighted with this product, its ease of use and excellent results
I thought it would be impossible to improve on my old steam generator system, however this product has exceeded expectations. It is light, user friendly and gives an excellent finish. Friends recently asked me if I was sending my bedding to the local laundry to be ironed!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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